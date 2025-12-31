Гергиев и Мацуев выступили на концерте-приношении Щедрину и Плисецкой

Мероприятие состоялось в Концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Концерт-приношение памяти композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой состоялся в Концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии, передает корреспондент ТАСС. За дирижерский пульт Российского национального молодежного симфонического оркестра встал народный артист России Валерий Гергиев, солировал - российский пианист-виртуоз народный артист РФ Денис Мацуев.

29 августа умер Родион Щедрин, 20 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой. Их памяти был посвящен масштабный фестиваль "Майя и Родион", ранее прошедший в Большом и Мариинском театрах; в роли музыкального руководителя фестиваля выступил маэстро Валерий Гергиев. 30 декабря за пультом Российского национального молодежного симфонического оркестра Гергиев представил панораму основных жанров творчества Щедрина - Концерт № 1 для оркестра ("Озорные частушки"), балет "Кармен-сюита" и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, сольную партию в котором исполнил Денис Мацуев.

Перед началом концерта Гергиев в беседе с журналистами отметил, что его концерты, посвященные памяти выдающегося композитора Родиона Щедрина, на протяжении последних шести недель проходят практически каждый день. "Мы просто наслаждаемся возможностью объять почти необъятное. Десятки концертов в Петербурге, в Москве. <...> Мы очень близко дружили почти сорок лет. Я начинал еще совсем молоденьким в Кировском театре оперы и балета (ныне Мариинский театр - прим. ТАСС), и тогда мы уже вместе работали. Для меня это было огромной честью. Потом это быстро переросло в личную большую дружбу. К счастью, нам удалось сделать многое вместе. Сейчас произведения Щедрина идут как в Мариинском, так и в Большом театрах, число таких концертов, постановок будет увеличиваться. Я думаю, что мы познакомимся с громадным явлением - мир музыки Родиона Щедрина. Многие его произведения войдут в золотой фонд русской музыки", - сказал маэстро.

В беседе с журналистами Мацуев обратил внимание на то, что Родион Константинович был не только гениальным композитором, но и потрясающим пианистом. "Он окончил Московскую консерваторию у Якова Владимировича Флиера, сам играл практически все свои произведения - как сольные, так и с оркестром. <...> Это очень важно, потому что написано у него все пианистически. У Листа также", - сказал пианист, отметив, что дружил с композитором более 20 лет. По его мнению, великая пара - Родион Щедрин и Майя Плисецкая - разрушает стереотип о том, что два гения "не могут ужиться в одной семье".

Мацуев также вспомнил момент своей первой встречи с композитором. Его пригласили играть Пятый концерт Щедрина с Госоркестром и дирижером Дмитрием Ситковецким. Тогда в зале сидел сам Щедрин вместе с советским и российским виолончелистом, пианистом, дирижером, композитором Мстиславом Ростроповичем. "После Пятого концерта я заготовил на бис шутку - сыграл импровизацию "Не кочегары мы, не плотники" (композиция Щедрина, написанная для кинофильма "Высота" - прим. ТАСС). Перед концертом меня отговаривали, говорили, что Щедрин не приветствует свои опусы для кинокартин. Но эту мелодию знают все, хотя мало кто знает, что это Щедрин. В итоге я сыграл эту импровизацию. Через несколько месяцев я играл этот концерт в Мюнхене <...>, и он перед выходом попросил меня сыграть ее снова", - поделился Мацуев. Эта же композиция в джазовой обработке Мацуева прозвучала на бис в завершении первого отделения концерта.

В программе вечера

В программу вечера также вошли "Кармен-сюита" Бизе-Щедрина - транскрипция фрагментов оперы "Кармен" для струнных и ударных, "Болеро" Мориса Равеля - пьеса, на музыку которой знаменитый хореограф Морис Бежар поставил балет, в котором одной из ярчайших исполнительниц главной роли стала Майя Плисецкая.

Начиная с 2007 года Московская филармония каждые пять лет проводила творческие вечера Родиона Щедрина с участием преданных ему коллективов и исполнителей. Последний юбилейный вечер при жизни Щедрина состоялся в 2022 году в день 90-летия композитора; в числе участников были Гергиев и Мацуев.