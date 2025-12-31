Большой театр откроет театрально-концертный зал на Никольской улице

Он будет принимать оперные и балетные спектакли, а также концерты, сообщил художественный руководитель и генеральный директор театра Валерий Гергиев

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России откроет собственный театрально-концертный зал на Никольской улице в Москве. Об этом заявил в интервью "России-24" народный артист РФ, дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.

"Мы твердо идем к цели и планируем создать на Никольской улице, в непосредственной близости к Кремлю, замечательный театрально-концертный зал. Он будет принимать оперные и балетные спектакли, а также концерты - это будет зал Большого театра", - сказал Гергиев, не назвав точную дату открытия зала.

По его словам, строительство зала ведется в рамках юбилея Большого театра. "Этот зал строится в рамках подготовки к грандиозному празднованию юбилея Большого театра и станет подарком театру со стороны государства и руководства страны", - отметил он.