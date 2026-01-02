Аудитория платформы "Москино" превысила 3 млн пользователей

Ресурс обеспечивает быстрый доступ к согласованию локаций и съемочной инфраструктуре

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Киноплатформе "Москино" за два с лишним года с момента открытия удалось привлечь около 3,1 млн пользователей - зрителей и кинематографистов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

"Киноплатформа "Москино": аудитория выросла на 145% - около 3,1 млн пользователей", - написал он.

Градоначальник рассказал о работе столичной киноиндустрии в 2025 году. Так, площадь кинопарка "Москино" выросла почти в два раза - до 356 га. Появились новые масштабные локации: "Современная Москва", "Провинциальные города Европы", "Рейхстаг", "Москва времен конструктивизма", "Города Ближнего и Среднего Востока", "Русский средневековый город". В 2025 году здесь сняли 100 проектов, парк посетили более 500 тыс. человек.

На кинозаводе "Москино" в 2025 году открылись два новых павильона, включая комплекс для съемок с транспортом и студию с крупнейшим в России LED-экраном (площадь свыше 300 кв. м).

На киностудии Горького продолжается модернизация, уже построены производственно-павильонный комплекс, центр костюма и реквизита, отреконструирован кинозал "Горький холл" на 300 мест. Сеть "Москино" выросла до 20 кинотеатров. В 2025 году здесь показано более 290 новинок, включая 69 российских премьер. Количество зрителей выросло на 22%.

Киноплатформа "Москино" была запущена 20 сентября 2023 года, она обеспечивает быстрый доступ к согласованию локаций и съемочной инфраструктуре Москвы: крупнейшим киностудиям, реквизиту, костюмам и мерам поддержки кинопроизводителей. Также на платформе доступны каталоги, содержащие более 60 тыс. наименований костюмов и реквизита.