Умер заслуженный артист России Роман Улыбин

Председатель Совета театральных деятелей России Владимир Машков выразил соболезнования семье, друзьям и всем поклонникам

Заслуженный артист России Роман Улыбин © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Заслуженный артист России, управляющий оперной труппой Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Роман Улыбин умер, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей России.

"Российский театр потерял подлинного мастера. Его уникальный бас, актерская глубина и яркая харизма создавали незабываемые образы - от Дулькамары до Мефистофеля. Его творческий путь в родном театре - от стажера до руководителя труппы - пример беззаветного служения искусству. Его уход - невосполнимая утрата для коллег и всей российской культуры", - привели в пресс-службе слова председателя Совета театральных деятелей России Владимира Машкова.

Машков выразил соболезнования семье, друзьям, коллективу Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и всем поклонникам таланта артиста.