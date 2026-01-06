В Москве 10-11 января состоится фестиваль русского фольклора

Он пройдет в столичном парке "Сокольники"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Фестиваль русского фольклора состоится в столичном парке "Сокольники" 10-11 января, сообщили в пресс-службе АНО "Развитие парков".

"10 и 11 января с 12:00 до 20:00 в парке "Сокольники" пройдет фестиваль "Фолково". В течение двух дней гости смогут погрузиться в атмосферу зимней сказки, русского фольклора и народных традиций. Вход на все мероприятия фестиваля свободный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль объединит традиционный фольклор, народные промыслы и современное искусство.

"Посетителей всех возрастов ждут театрализованные постановки на основе сказок и мифов, музыкальные выступления, арт-объекты, фотозоны, народные игры, мастер-классы. Музыкальная и сценическая программа станет одной из ключевых частей фестиваля. На главной сцене с 15:00 до 21:00 будут выступать российские артисты, включая Прохора Шаляпина, группу Zventa Svetlana и "Хвоя", Московский казачий хор и другие коллективы", - значится в анонсе.