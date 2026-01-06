"Чебурашка 2" побил прошлогодний рекорд проката по сборам

Картина уже заработала 3,4 млрд рублей за шесть дней показа

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Фильм "Чебурашка 2" Дмитрия Дьяченко побил сборы прошлогоднего лидера проката, фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", заработав 3,4 млрд рублей за шесть дней. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Вторая часть "Чебурашки" вышла в прокат 1 января. По состоянию на 18:46 мск 6 января, картина заработала 3,4 млрд рублей. Прошлогодний лидер проката, вторая часть "Волшебника Изумрудного города", заработал 3,3 млрд рублей за год.

Ранее директор по репертуарному планированию сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" Елена Захарова в беседе с ТАСС предположила, что "Чебурашка 2" может собрать в прокате до 5 млрд рублей.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Главные роли во второй части франшизы исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты.