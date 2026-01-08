"Чебурашка-2" за восемь дней проката заработал 4 млрд рублей

Фильм посмотрели более 7 млн человек

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Вторая часть фильма "Чебурашка" собрала за восемь дней в прокате более 4 млрд рублей, убедился корреспондент ТАСС, проверив данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

"Чебурашка-2" вышел в прокат 1 января. Кинокартина снята режиссером Дмитрием Дьяченко. Общие сборы фильма по состоянию на 14:00 мск 8 января составили 4,013 млрд рублей, из них 426,593 млн рублей было заработано на предпродаже.

За восемь дней в прокате фильм посмотрели более 7 млн человек. В первый день семейное кино посмотрели более 880 тысяч зрителей. Фильм поднялся на второе место среди самых кассовых российских фильмов и уступает только первому "Чебурашке".

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обогнав комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Главные роли во второй части франшизы исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты.