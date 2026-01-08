Юрия Колокольникова номинировали на премию Actor Awards

Актер вошел в число номинантом в составе коллектива сериала "Белый лотос"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский актер Юрий Колокольников вошел в число номинантов американской премии Actor Awards (известная также как премия Гильдии киноактеров США) в составе актерского коллектива сериала "Белый лотос". Об этом говорится в пресс-релизе организаторов 32-й ежегодной премии.

Актеры сериала были номинированы в телевизионной категории "лучший актерский состав в драматическом сериале".

В кинокатегории за "лучшую мужскую роль" на премию претендуют Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук, Майкл Бакари Джордан и Джесси Племонс. В номинации за "лучшую женскую роль" представлены Джесси Бакли, Роуз Бирн, Кейт Хадсон, Чейз Инфинити и Эмма Стоун.

Церемония пройдет 1 марта 2026 года в Лос-Анджелесе.

Actor Awards - телевизионная премия, которая отмечает исключительно актерские работы в кино и на телевидении. Премия вручается в 15 номинациях. Лауреатов определяют голосованием членов SAG-AFTRA (профсоюза актеров США), объединяющего более 160 тыс. артистов. Премия проводится с 1995 года.