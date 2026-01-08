Мариинка даст два гала-концерта в Тихвине

В них примут участие ведущие солисты оперы и балета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Ведущие солисты оперы и балета Мариинского театра дадут в пятницу два праздничных новогодних гала-концерта в Тихвине. Они выступят в сопровождении Симфонического оркестра театра на сцене Дворца культуры имени Николая Римского-Корсакова, сообщила пресс-служба Мариинки.

"В балетную часть программы гала-концертов вошли "Русская" на музыку Петра Чайковского в хореографической редакции Ульяны Лопаткиной, балет на музыку Арво Пярта "A Flashback" в хореографии Ильи Живого, па-де-де из балета Чайковского "Щелкунчик" в постановке Михаила Шемякина (хореография Кирилла Симонова), а также шедевры Михаила Фокина: одноактный балет "Видение розы" на музыку Карла Марии фон Вебера и легендарная миниатюра "Лебедь" на музыку Камиля Сен-Санса. В оперной части программы - арии и дуэты из самых знаменитых русских и зарубежных опер", - рассказали в пресс-службе.

В гала-концертах примут участие солисты оперы - сопрано Диана Казанлиева, тенор Роман Широких и бас Глеб Перязев, прима-балерина Екатерина Кондаурова, артисты балета Константин Зверев, Кристина Шапран, Елена Свинко, Роман Малышев, Аким Бакаев.

В январе минувшего года балетная труппа Мариинского театра впервые представила в Тихвине балет Петра Чайковского "Щелкунчик" в хореографии Василия Вайнонена и оформлении Симона Вирсаладзе. А весной родной город Николая Андреевича Римского-Корсакова вошел в программу фестиваля "Гений места". В марте силами трупп Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева в Тихвине была исполнена опера "Снегурочка" и состоялся камерный концерт солистов оперы Мариинского.