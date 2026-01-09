Премьера балета о жизни Пушкина пройдет в Красноярске весной 2026 года

КРАСНОЯРСК, 9 января. /ТАСС/. Российская премьера современного балета "Пушкин" о жизни поэта в оригинальной постановке Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского пройдет в марте 2026 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь театра Мария Зырянова.

"В марте 2026 года в нашем театре запланирована премьера балета "Пушкин". Специально для этой постановки современный композитор Константин Борисов пишет музыку. Режиссером и автором либретто стал Никита Дмитриевский. Это балет о феномене Александра Сергеевича Пушкина, масштабе его личности. Это будет большой, двухактный спектакль", - сообщили Зырянова.

По словам Дмитриевского, хореографическая основа спектакля - синтез нескольких стилей. "Это будет что-то между постмодерном, модерном, классикой и неоклассикой", - пояснил режиссер постановки.

Красноярский театр оперы и балета имени Хворостовского основан в 1978 году. Он несколько лет занимается восстановлением забытых и утерянных оперных и балетных постановок. С 2014 года театр вернул на сцену восемь спектаклей. Многие из них не шли в России более 100 лет. Например, опера "Бесприданница" по пьесе Островского, балет "Катарина, или Дочь разбойника" Цезаря Пуни.