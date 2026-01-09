В театре кемеровского филиала РГИСИ показали свыше 100 спектаклей в 2025 году

Театралы провели шесть премьерных показов

КЕМЕРОВО, 9 января. /ТАСС/. Студенты филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Кемерове провели шесть премьерных спектаклей в 2025 году. Всего было показано свыше 100 спектаклей в течение года, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала.

"В учебном театре состоялось шесть премьерных спектаклей: "Сны Миши Бальзаминова", "Дочки-матери", "Апология хлама", "Ах, боже мой, премьера!", "Маугли", "Приключения Тома Сойера". А всего показали свыше 100 спектаклей, и из них больше 30 - только в декабре", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в 2025 году в филиале РГИСИ в Кемерове в 2025 году поступили 66 абитуриентов, и теперь здесь учатся более 300 студентов из 28 регионов, которые также выступают и в других регионах. Так, четвертый актерско-режиссерский курс мастерской Александра Нордштрема в рамках программы "Большие гастроли" показал на сцене театра-фестиваля Балтийский дом в Санкт-Петербурге спектакли "Я весь набальзамирован войною" и "Мой Пушкин". Курс актеров и режиссеров театра кукол Марии Александровой показал "Медею" на сцене Дома актера имени К. С. Станиславского и концерт "Люди и куклы" - в учебном театре РГИСИ "На Моховой".

Также на площадке филиала прошли спектакли студентов головного вуза в рамках программы "Большие гастроли". Кроме этого, студенты и преподаватели стали частью Всероссийского семинара-лаборатории драматургов "Авторская сцена - 2025", а актерско-режиссерский курс Александра Нордштрема - проекта "Театральный марафон" от Кузбасского центра искусств.

Филиал РГИСИ входит в состав Сибирского культурно-образовательного комплекса, который строится в Кузбассе по поручению президента РФ Владимира Путина. Комплексы также создаются во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. Кемеровский будет состоять из культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов, которые расположатся на двух разных площадках в Ленинском и Центральном районе столицы региона.