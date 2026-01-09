Во Флоренции отложили спектакли с балериной Захаровой

Решение приняли на фоне "международной напряженности"

Светлана Захарова © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Дирекция флорентийского музыкального театра Maggio Musicale Fiorentino отложила два спектакля с участием российской балерины Светланы Захаровой, запланированные на 20 и 21 января. Как говорится на сайте учреждения культуры, это решение принято на фоне "международной напряженности, создающей атмосферу, не способствующую успеху спектакля".

Уточняется, что спектакли не отменены, а "временно отложены". По данным газеты Corriere della Sera, в начале месяца посольство Украины в Италии направило письма с протестами дирекции театра, а также мэру Флоренции Саре Фунаро, указав на "неприемлемость" выступления балерины. В спектакле "Па-де-де на пальцах и для пальцев" должен был также участвовать супруг Захаровой - скрипач Вадим Репин.

Примечательно, что на спектакль в афише театра Флоренции обратил внимание институт Роберта Лансинга в США, опубликовав статью под заголовком "За ширмой искусства: выступление Захаровой и Репина во Флоренции как часть российской стратегии пропаганды войны". Официальных комментариев от мэрии Флоренции не поступало. А в театре корреспонденту ТАСС указали, что спектакли "отложены".

При этом зрителям предлагается сдать билеты и получить обратно деньги. Стоимость билетов составляет от €10 до €80 в зависимости от места.

Ранее отменой выступлений российских артистов в Италии занималась вице-спикер Европарламента Пина Пичиерно. Ей удалось добиться отмены концерта Валерия Гергиева в Казерте минувшим летом, куда маэстро был приглашен занимавшим пост губернатора области Кампания Винченцо Де Лукой. Она также способствовала отстранению от участия в оперных постановках Ильдара Абдразакова сначала в неаполитанском театре "Сан-Карло", а затем в Филармоническом театре Вероны.

Посольство РФ в Италии неоднократно указывало на неприемлемость отмены культуры и уличало итальянскую сторону в подчинении диктату украинских дипломатов.