В Керчи подготовили проект противоаварийных работ для античного "Склепа Деметры"

Это необходимо для сохранения фресок

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник совместно с московскими специалистами разработал проект противоаварийных работ для античного "Склепа Деметры" в Керчи (Республика Крым), сообщила ТАСС директор учреждения Татьяна Умрихина.

"Склеп Деметры" - памятник античного погребального искусства, открытый в 1895 году на участке некрополя Пантикапея - столицы Боспорского царства. К моменту открытия вокруг него уже находилась городская застройка. Самое ценное в склепе - настенные сюжетные росписи на тему мифа о богине Деметре и ее дочери Коре, похищенной богом подземного царства - Плутоном.

"Склеп Деметры" - единственный в своем роде объект. Он не доступен для посетителей (хотя специально для экскурсий создана его копия - прим. ТАСС), так как в помещении влажность воздуха 99%, особый микроклимат, при нарушении которого станет невозможным сохранить уникальную роспись, а во-вторых, то поднимается, то опускается уровень грунтовых вод. К настоящему времени со специалистами Государственного научно-исследовательского института реставрации подготовлен проект противоаварийных работ", - сказала директор музея.

Умрихина пояснила, что специализированные работы необходимы для сохранения фресок. Однако изыскать финансирование на них пока не удается.

"Сейчас мы делаем все, что в наших силах: ведем мониторинг состояния, московские специалисты консультируют онлайн, поддерживаем микроклимат [в склепе], следим за состоянием обводного канала [который спасает объект от грунтовых вод] и так далее. Роспись за последние 100 лет пострадала - и во время войны, и при различных строительных работах, и при подтоплениях. Другой такой росписи нет и, безусловно, нужно сделать все для ее сохранения", - добавила она.