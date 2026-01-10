"Химеру из Ареццо" впервые представили в отдельном зале с обновленной подсветкой

Полностью переоборудованный зал позволяет зрителям любоваться скульптурой будто "с театральной сцены", отметил директор Национального археологического музея Флоренции Даниэле Федерико Марас

РИМ, 10 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бронзовое изваяние этрусского периода, известное под названием "Химера из Ареццо", представлено в новом свете. Впервые Национальный археологический музей Флоренции, чьим главным экспонатом она является, выставил скульптуру в отдельном зале и со специальной подсветкой.

Считающаяся одним из лучших образцов этрусской скульптуры статуя с головой и телом льва, хвостом в виде змеи и торчащей головой козы предстает перед посетителями как будто в театральных софитах. Как корреспонденту ТАСС рассказал директор музея Даниэле Федерико Марас, полностью переоборудованный под "Химеру" зал позволяет зрителям любоваться скульптурой будто "с театральной сцены". "Произведение, датируемое V веком до н. э., находится в хорошей форме. Перед тем как выставить статую, был проведен контроль и мониторинг. Думаю, что на протяжении не менее двух лет не понадобится никаких реставрационных вмешательств", - рассказал он. Директор пояснил, что темный цвет "Химеры" не натуральный, изначально она была цвета бронзы, из которой она изготовлена. Во времена Козимо I Медичи, вскоре после ее обнаружения в 1553 году в [тосканском городе] Ареццо на скульптуру был нанесен специальный защитный слой темного цвета. "Наша задача - контролировать состояние бронзы под этим покрытием", - пояснил собеседник агентства.

Дар богам и элемент политического давления

При обнаружении статуе не хватало хвоста в виде змеи, который был восстановлен в 1785 году. "Химера", скорее всего, составляла целую скульптурную группу, воспроизводившую древнюю мифологию. Сама "Химера", объединяющая рычащего льва, раненого козла и змею, носила глубокий сакральный смысл у древних этрусков. На это, в частности, указывает сохранившаяся на передней лапе надпись, означающая "священность", "дар божеству". "Химера - достаточно распространенный персонаж древней мифологии, и он не лишен политического смысла. Это - изображение бунтующего народа, восстания, которое в итоге подавляется, и знаменует торжество аристократии. Примечательно, что в политических целях "Химеру" использовали и Медичи, когда вели войну с папской Сиеной. Папа представлял Рим, чей символ, Капитолийская волчица, тоже этрусская бронзовая статуя. Так вот, химера противопоставлялась волчице", - рассказал Марас. Он отметил, что "Химера", которая сначала была выставлена в Палаццо Веккьо, служила Медичи для объединения народа как "наследников" древней Этрурии. "Считалось, что этруски были более миролюбивые, чем римляне", - отметил директор. Со временем следы этрусков в Тоскане почти исчезли из-за активной миграции народов.

"Химера из Ареццо" находится в Археологическом музее с 1880 года и почти никогда не покидает его стен. Это первый археологический музей в Италии, учрежденный Виктором Эмануилом II Савойским вскоре после объединения Италии, когда Флоренция была непродолжительное время столицей королевства (1865-1871 годы). Изначально в нем были собраны именно этрусские артефакты, в основном из коллекции Медичи. Но с 1880 года он был объединен с "Музеем Египта", и по сей день археологический музей обладает большой коллекцией египетских артефактов. "Так у нас встречаются две древние цивилизации", - сказал директор.

После обновления зала "Химеры" планируется провести еще ряд работ по улучшению и усовершенствованию экспозиционных возможностей, которые из-за нехватки финансирования не осуществлялись годами. Сейчас музей работает в основном со школами, организуя дидактические экскурсии.