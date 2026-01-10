Общие сборы "Простоквашино" превысили 2 млрд рублей

Показы продолжаются в кинотеатрах по всей стране

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Фильм "Простоквашино" преодолел отметку в 2 млрд рублей по общим кассовым сборам в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Согласно информации ЕАИС, совокупные сборы картины с момента выхода в прокат составили 2,006 млрд рублей с учетом предпродаж и специальных показов. Показы фильма продолжаются в кинотеатрах по всей стране.

Фильм рассказывает о мальчике по прозвищу Дядя Федор, который из-за несогласия родителей держать домашних животных уезжает из города вместе с котом Матроскиным и псом Шариком в деревню Простоквашино, где они начинают самостоятельную жизнь.

В "Простоквашино" роль дяди Федора сыграл юный актер Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика - Павел Деревянко. Почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а родителей дяди Федора - Лиза Моряк и Павел Прилучный.