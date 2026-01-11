Музей Мирового океана нарастил посещаемость на 12% в 2025 году

Его посетили около 2,1 млн гостей

КАЛИНИНГРАД, 11 января. /ТАСС/. Музей Мирового океана в Калининграде в 2025 году посетили около 2,1 млн гостей. Это примерно на 12% больше показателей сезона 2024 года, сообщил ТАСС генеральный директор музея-заповедника Денис Миронюк.

"Посещаемость растет у нас из года в год. Мы рады, что сохраняем такие темпы роста. В этом году музей посетило порядка 2 150 000 тыс. гостей. Рост по сравнению с 2024 годом составил около 12%. В прошлом году было 1,9 млн посещений. Это включая ледокол "Красин", который ежегодно посещает 150 тыс. человек. Это филиал нашего музея в Санкт-Петербурге", - сообщил собеседник агентства.

Музей Мирового океана - единственный в стране комплексный морской музей, он организован постановлением Совета Министров РСФСР в 1990 году. Начинался с возрождения легенды отечественной океанологии - судна "Витязь". В музейный комплекс входят 18 объектов, в числе которых единственная в стране подводная лодка-музей 641-го проекта на плаву "Б-413", единственное в мире судно космической связи с музейной экспозицией "Космонавт Виктор Пацаев".

В августе 2026 года в музее полностью откроется семиэтажный корпус "Планета океан", построенный в форме шара. Это крупнейший в России экспозиционно-образовательный центр, сохраняющий и представляющий знания об океане.

В 2022 году учреждение получило статус музея-заповедника. Входит в число самых посещаемых музеев в стране. Ежегодно в нем открываются до 100 выставок, на его базе проводятся более 150 различных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного масштаба.