На Урале фестиваль "Старый новый рок" собрал 25 групп

Вход на мероприятие впервые был бесплатным
17:06
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Фестиваль "Старый новый рок" собрал 25 рок-групп, среди которых как уже популярные, так и молодые, в ЦК "Урал" в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

Проведение фестиваля было прервано в 2020 году, однако в 2026 году его было решено возобновить в рамках празднования 40-летия Свердловского рок-клуба.

"[Фестиваль объединил] 25 рок-групп, 20 - молодые группы. Всего более 150 человек", - рассказали организаторы.

В числе хедлайнеров музыкального события - группы "Топ", "Мытищи в огне", "Сова", "Быдлоцыкл", "Патрик Кэш", "Запрещенные барабанщики". "Екатеринбург для нас очень-очень родной и важный город, <…> у нас здесь абсолютно замечательная аудитория, <…> каждый раз мы чувствуем себя как дома вдали от дома", - поделились музыканты группы "Мытищи в огне" с журналистами.

Вход на фестиваль впервые был бесплатным.

Фестиваль "Старый новый рок" существовал с 2001 по 2020 год, давая возможность молодым исполнителям выступить на одной сцене с именитыми музыкантами.

Свердловский рок-клуб существовал с 1986 по 1991 год, в его состав вошло около 50 групп, многие из которых к тому времени были уже известны далеко за пределами Свердловской области по магнитофонным записям. Это объединение подарило отечественной культуре таких артистов, как "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агата Кристи" и многие другие группы, творчество которых вошло в золотой фонд российской рок-музыки. 

