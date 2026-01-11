На сцене Большого театра Мариинка представит оперу "Ночь перед Рождеством"

Музыкальным руководителем постановки выступит Валерий Гергиев

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Опера Николая Римского-Корсакова "Ночь перед Рождеством" в постановке Мариинского театра будет исполнена трижды 13 января на Новой сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Об этом сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"В святочные дни на Новой сцене Большого театра пройдут гастроли Мариинского театра. 13 января состоятся три показа фантастической оперы Николая Римского-Корсакова "Ночь перед Рождеством". Музыкальный руководитель - Валерий Гергиев. Режиссер новой сценической версии и хореограф - Илья Живой. В спектакле используется декорационное оформление постановки 2008 года (режиссер - Ольга Маликова, сценография - Ксения Пантина, костюмы - Варвара Евчук). Художником по свету выступил Глеб Фильштинский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обратившись к сказочной повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством", композитор поставил перед собой смелую задачу - найти связующее звено между древним магическим обрядом колядования и музыкально-театральным жанром. "В опере Николая Римского-Корсакова гоголевский сюжет обогатился архаичными фольклорными мотивами и дополнился фантастическими штрихами. Вокруг солнечного божества Коляды выстроилось красочное общинное действо, создаваемое артистами хора и украшенное выразительной музыкой, воссоздающей образы метели и зимнего дня", - рассказали в пресс-службе ГАБТ.

"Быль-колядка" главного русского оперного сказочника в постановке Мариинского театра завораживает палитрой ярких красок: окошки-огоньки заснеженного села источают домашний уют, а многолюдная Диканька радует задорными танцами и играми. Космогонический хоровод, который совершает природа в направлении от зимы к лету, приводит в движение потусторонние существа и небесные светила, пробуждая самые трогательные эмоции и восторженные чувства зрителей любых возрастов", - оценили в пресс-службе ГАБТ, добавив, что показы оперы "Ночь перед Рождеством" пройдут 13 января в 11:00, 15:00 и 19:00.