ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяКультура

На сцене Большого театра Мариинка представит оперу "Ночь перед Рождеством"

Музыкальным руководителем постановки выступит Валерий Гергиев
Редакция сайта ТАСС
18:08

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Опера Николая Римского-Корсакова "Ночь перед Рождеством" в постановке Мариинского театра будет исполнена трижды 13 января на Новой сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Об этом сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"В святочные дни на Новой сцене Большого театра пройдут гастроли Мариинского театра. 13 января состоятся три показа фантастической оперы Николая Римского-Корсакова "Ночь перед Рождеством". Музыкальный руководитель - Валерий Гергиев. Режиссер новой сценической версии и хореограф - Илья Живой. В спектакле используется декорационное оформление постановки 2008 года (режиссер - Ольга Маликова, сценография - Ксения Пантина, костюмы - Варвара Евчук). Художником по свету выступил Глеб Фильштинский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обратившись к сказочной повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством", композитор поставил перед собой смелую задачу - найти связующее звено между древним магическим обрядом колядования и музыкально-театральным жанром. "В опере Николая Римского-Корсакова гоголевский сюжет обогатился архаичными фольклорными мотивами и дополнился фантастическими штрихами. Вокруг солнечного божества Коляды выстроилось красочное общинное действо, создаваемое артистами хора и украшенное выразительной музыкой, воссоздающей образы метели и зимнего дня", - рассказали в пресс-службе ГАБТ.

"Быль-колядка" главного русского оперного сказочника в постановке Мариинского театра завораживает палитрой ярких красок: окошки-огоньки заснеженного села источают домашний уют, а многолюдная Диканька радует задорными танцами и играми. Космогонический хоровод, который совершает природа в направлении от зимы к лету, приводит в движение потусторонние существа и небесные светила, пробуждая самые трогательные эмоции и восторженные чувства зрителей любых возрастов", - оценили в пресс-службе ГАБТ, добавив, что показы оперы "Ночь перед Рождеством" пройдут 13 января в 11:00, 15:00 и 19:00. 

РоссияГергиев, Валерий АбисаловичМосква