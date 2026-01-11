В Национальном центре "Россия" прошли колядования "Сказочный путь"

Участники мероприятия получили подарки

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Финальная интерактивная экскурсия в рамках театрализованных колядований "Сказочный путь" состоялась в Национальном центре "Россия", передает корреспондент ТАСС. Проект стартовал в день Рождества Христова.

"Через сказки и фольклорных героев гости знакомятся с обычаями разных регионов России. 2026 год объявлен нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом единства народов России. Национальный центр - это то место, где мы сохраняем и передаем единство через любовь к Родине, уважение к ее культурному многообразию и важность крепких семейных отношений", - приводят в пресс-службе слова заместителя генерального директора Национального центра "Россия" Анастасии Звягиной.

Представление началось в пространстве новой выставки "Книга сказок". "Экскурсоводами" стали восемь фольклорных героев из разных регионов страны, включая казачьего Деда Мороза из Ставропольского края, карельского Морозца Паккайнедо, Полярного Великана с Ямала, хомлина Дедушки Карла из Калининграда и других персонажей.

Переходя от одной сказочной избы к другой, дети учились колядовать и знакомились с традициями регионов. В каждой локации их ждали легенды и народные игры: в Ставрополье юные гости замешивали тесто для рождественского пирога, в Карелии ловили рыбу сетью, в Республике Коми рядились и играли в кочергу, а также проходили другие активности. Путешествие завершилось в главном тереме "Сказочного пути" флешмобом. Все участники получили памятные подарки.