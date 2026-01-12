"Гамнет" получил "Золотой глобус" как лучший драматический фильм

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Кинокартина "Гамнет" (Hamnet, 2025) Хлои Чжао о молодом Уильяме Шекспире удостоилась премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм". Трансляцию церемонии в воскресенье вел телеканал CBS.

За победу в этой номинации также боролся проект Netflix "Франкенштейн" (Frankenstein, 2025), триллер "Секретный агент" (The Secret Agent, 2025), "Сентиментальная ценность" (Affeksjonsverdi, 2025) Йоакима Триера, "Грешники" (Sinners, 2025) и "Простая случайность" режиссера Джафара Панахи.

Сразу трех статуэток "Золотого глобуса" удостоилась "Битва за битвой" (One Battle After Another, 2025) Пола Томаса Андерсона - как лучший фильм в жанре комедии или мюзикла, а также за лучшую режиссуру и сценарий. "Секретный агент" (The Secret Agent, 2025) удостоился награды как лучший международный фильм. "Золотой глобус" как лучший драматический сериал получил проект "Питт" (The Pitt, 2025), а лучшим мини-сериалом был признан "Переходный возраст" (Adolescence, 2025).

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 83-я церемония вручения премии прошла 11 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).