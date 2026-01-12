Никита Кологривый дебютирует как певец

Народный артист РФ Сергей Безруков ранее заявил, что актер великолепно исполняет романсы

Никита Кологривый © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский актер Никита Кологривый дебютирует в качестве певца. Об этом он рассказал журналистам во время благотворительного вечера Фонда имени Петра Минеева, который организовал его брат боец смешанных единоборств Владимир Минеев.

Ранее вокальные таланты Кологривого отметил народный артист РФ Сергей Безруков, заявивший, что актер великолепно исполняет романсы.

"В скором времени и как певец всех порадую, - сказал Кологривый. - Предполагаю исполнить хит дуэтом в прекрасной компании. Так что не переживайте: Никита Кологривый будет основным нюьюсмейкером России все время. Пока жив - буду удивлять".

Кологривому 31 год, наибольшую популярность ему принесла роль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Петр Минеев погиб в феврале 2022 года, исполняя воинский долг в зоне проведения СВО. Благотворительный фонд его имени поддерживает детей с тяжелыми заболеваниями, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей погибших военнослужащих.