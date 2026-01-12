Мацуев впервые выступит в Тамбове с оркестром Рахманинова

Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

ТАМБОВ, 12 января. /ТАСС/. Российский пианист-виртуоз народный артист РФ Денис Мацуев впервые выступит с Академическим симфоническим оркестром имени С. В. Рахманинова в Тамбове на музыкальном фестивале "Диалог поколений". Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщил ТАСС художественный руководитель и главный дирижер оркестра Алексей Моргунов.

"Впервые в истории Академического симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова народный артист России Денис Мацуев выступит с коллективом на одной сцене. Для оркестра встреча с Денисом Мацуевым - огромная честь и вдохновение. Мы счастливы стать частью проекта, который соединяет традиции российской исполнительской школы с яркой энергией молодых музыкантов. Это именно тот диалог, который определяет будущее классической музыки в нашей стране", - рассказал Моргунов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе оркестра, фестиваль, который пройдет 18-19 марта, продолжает просветительскую миссию Мацуева по поддержке молодых талантов. На одной сцене с признанными мастерами - виолончелистом Бориславом Струлевым и солисткой Михайловского театра Валентиной Феденевой - выступят лауреаты престижных конкурсов: скрипачка Стефания Поспехина, пианисты Лев Бакиров и Эмир Закариа.

Программа первого дня будет целиком посвящена творчеству Петра Чайковского. В исполнении оркестра под управлением Моргунова прозвучит Увертюра "1812 год", после чего Стефания Поспехина представит Скрипичный концерт, а Лев Бакиров - легендарный Первый фортепианный концерт композитора.

Гала-концерт 19 марта объединит музыку разных эпох - от Дворжака и Мендельсона до Рахманинова. Кульминацией вечера станет исполнение Денисом Мацуевым фортепианного концерта Роберта Шумана.

Фестиваль "Диалог поколений", помимо концертной деятельности, включает просветительскую программу с открытыми репетициями и лекциями. Так, 19 марта состоится открытая репетиция с Мацуевым для школьников и студентов музыкальных школ, колледжей и института культуры.

Проект направлен на укрепление общероссийского культурного пространства и привлечение внимания новой аудитории к академическому музыкальному искусству.

О Рахманиновском оркестре

Академический симфонический оркестр имени С. В. Рахманинова был создан в июне 2021 года, за это время музыканты дали несколько сотен концертов на различных площадках страны. В июне 2025 года оркестр дебютировал в Большом зале Московской консерватории в рамках фестиваля "Рожденные Россией". Оркестр уделяет огромное внимание работе с детьми и молодежью, стремясь расширить кругозор молодого поколения, воспитывая любовь к классической музыке.