В Лондоне издали повесть единственного кочующего автора Крайнего Севера

Повесть "Белый ягель" рассказывает о любви ненецкого юноши к уехавшей в город девушке, а также в целом о жизни ненцев, их обычаях, традициях и укладе жизни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Произведение "Белый ягель" единственного кочующего автора Крайнего Севера Анны Неркаги, неоднократно выдвигавшейся на соискание Нобелевской премии, издали в Лондоне. Работа над изданием шла более года, сообщил ТАСС представитель Ассоциации книгоиздателей России по Уралу и Западной Сибири Сергей Симаков.

"Ассоциация книгоиздателей целенаправленно в последнее десятилетие продвигала Анну Неркаги на Нобелевскую премию по литературе, в результате сложной работы ее книги изданы в Испании, Германии и Италии. Завершающим этапом работы стало издание произведения Анны Неркаги в издательстве Pushkin Press (Лондон). Работа продолжалась более года. Переводчик Ирина Садовина переводит литературу с русского и марийского языков и посетила стойбище Анны Неркаги в Байдарацкой тундре в 2025 году, она преподает русский язык и является координатором славянских языков в Университете Шеффилда", - рассказал собеседник агентства.

По данным Симакова, в апреле 2026 года ожидается публикация книги в США и тур по продвижению в Канаде.

Неркаги основала в Байдарацкой тундре за Полярным кругом лагерь для сирот "Земля надежды". Об этом в 2012 году режиссер-документалист Екатерина Головня сняла фильм "Неркаги". В 2014 году повесть "Белый ягель" экранизировал режиссер Владимир Тумаев. Эта картина получила награды на 36-м Московском международном кинофестивале, на 21-м кинофестивале в Лос-Анджелесе, фильм был показан на фестивале российского кино в Милане.