Сборы российских фильмов в новогодние праздники стали рекордными

Фильмы "Чебурашка-2", "Простоквашино" и "Буратино", вышедшие в прокат 1 января, собрали за этот период более 9 млрд рублей

© Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фильмы "Чебурашка-2", "Простоквашино" и "Буратино", вышедшие в прокат 1 января, собрали более 9 млрд рублей за новогодние праздники, тем самым установив рекорд по сборам за такой период.

Как следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, по состоянию на 12:40 мск 12 января три картины собрали 9,148 млрд рублей. Из них вторая часть "Чебурашки" собрала 4,967 млрд рублей, с большим отрывом возглавив прокат. На втором месте по сборам остается "Простоквашино". Картина заработала 2,094 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров "Буратино", собравший 2,071 млрд рублей.

В новогодние праздники также выросла и посещаемость кинотеатров: за 12 дней эти три картины посмотрели более 16 млн человек. Чаще зрители выбирали "Чебурашку-2", его посмотрели 9,3 млн человек. "Простоквашино" - 4,1 млн, а на "Буратино" пришли 3,8 млн человек. В прошлом году в российский прокат на январских праздниках вышли две картины, "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и "Финист. Первый богатырь". За первый уикенд 2025 года их посмотрели 9,5 млн человек, а общие сборы двух картин в новогодние праздники составили 4,5 млрд рублей.