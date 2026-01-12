Генконсул РФ: в Гонконге сохраняется высокий интерес к искусству России

Анатолий Каргаполов подчеркнул, что уже второй год подряд ведущие российские исполнители становятся центром программы Международного музыкального фестиваля в Макао

ГОНКОНГ, 12 января. /ТАСС/. В Специальном административном районе КНР Гонконг (Сянган) неизменно сохраняется высокий интерес к российскому искусству, а перекрестные годы культуры России и Китая придали импульс развитию гуманитарных связей. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

"Перекрестные годы культуры России и Китая придали дополнительный импульс развитию гуманитарных связей с Гонконгом и Макао. В мае в Гонконге с успехом выступил Государственный квартет имени Бородина, представив два концерта с произведениями Бородина, Шостаковича, Рахманинова и Бетховена. Особую атмосферу создало совместное выступление с пианистом Андреем Писаревым, ставшее финалом юбилейных гастролей по Китаю к 80-летию коллектива. Широкий резонанс вызвал дебют в мегаполисе прославленного российского пианиста Николая Луганского в рамках программы "Музыка великих мастеров - 2025" престижного международного фестиваля "Азия плюс", куда традиционно приглашаются лучшие исполнители со всего мира", - рассказал Каргаполов.

Он подчеркнул, что уже второй год подряд ведущие российские исполнители становятся центром программы Международного музыкального фестиваля в Макао. В октябре 2025 года одними из главных событий стали концерты Рахманиновского международного оркестра под управлением Михаила Плетнева, а также выступление примы-балерины Светланы Захаровой и выдающегося скрипача Вадима Репина.

"Что касается планов на грядущий год, то в октябре в Дворцовом музее Гонконга запланировано открытие масштабной выставки Государственной Третьяковской галереи "Лики священного царства", где будут представлены произведения русской иконописи и декоративно-прикладного искусства. Это первый подобный проект с 2021 года, когда в Гонконгском музее культурного наследия демонстрировалась крупная выставка Музеев Московского Кремля", - добавил собеседник агентства.

По его словам, "в мегаполисе неизменно сохраняется высокий интерес к российскому искусству - билеты на концерты и выставки обычно раскупаются в считаные дни". "Считаю, что культурно-гуманитарное сотрудничество с этой частью Китая обладает большими перспективами, особенно в контексте стремительно развивающегося взаимодействия Москвы и Пекина в данном направлении", - отметил Каргаполов.