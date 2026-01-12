Любимова: кассовые сборы в кино с 1 по 11 января выросли на 65% в сравнении с 2025 годом

Министр культуры уточнила, что в сравнении с новогодним периодом 2025 года посещаемость киносеансов выросла почти на 50%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Кассовые сборы кинотеатров с 1 по 11 января 2026 года выросли на 65% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 10,3 млрд рублей. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Кассовые сборы в период с 1 по 11 января составили 10,3 млрд рублей - это на 65% больше прошлогодних цифр. Среди долгожданных новогодних премьер - "Чебурашка 2", "Буратино" и "Простоквашино", в сумме заработавшие в прокате свыше 9 млрд рублей. <…> Кинотеатры на новогодних каникулах посетили более 19 млн зрителей", - написала Любимова в своем Telegram-канале.

Министр уточнила, что в сравнении с новогодним периодом 2025 года посещаемость киносеансов выросла почти на 50%. Кроме того, на 22% превышен показатель допандемийного 2019 года, а 96,4% посещаемости обеспечили отечественные фильмы.

"Впечатляющие показатели российского кинопроката в начале года служат подтверждением заметного роста интереса зрителей к семейному кино. Впереди нас ждут новые яркие киноновинки", - резюмировала глава ведомства.