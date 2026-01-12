Борис Эйфман запустит киноверсию балета "Преступление и наказание"

Период съемки продлится до 24 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Народный артист России Борис Эйфман приступит к съемкам киноверсии своего балета "Преступление и наказание" по мотивам романа Федора Достоевского. Съемочный период продлится до 24 января, сообщила пресс-служба Государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

"Режиссером-постановщиком и продюсером фильма, как и во всех предыдущих случаях экранизации балетов театра, будет сам Борис Эйфман. В роли оператора-постановщика выступит известный кинематографист Никита Рождественский. Год назад он участвовал в работе над киноадаптацией спектакля "Чайка. Балетная история", - рассказали в пресс-службе. Главные партии исполнят ведущие солисты Владимир Афоничкин (Раскольников), Даниил Афоничкин (Тень Раскольникова), Любовь Андреева (Соня Мармеладова), Дмитрий Фишер (Порфирий Петрович), Сергей Волобуев (Свидригайлов), Юлия Шункова (старуха-процентщица).

Свой первый "достоевский" балет - "Идиот" - мастер создал еще в 1980 году. Позже родились две пластические трактовки "Братьев Карамазовых". Мировая премьера "Преступления и наказания" на музыку Густава Малера, Бориса Тищенко и митрополита Илариона (Алфеева) прошла 17 сентября 2024 года в Санкт-Петербурге.

Фильм-балет о Родионе Раскольникове - 11-я постановка, обретающая киновоплощение на современном этапе развития театра (2010-2025). Перенос спектаклей на экран, полагает Эйфман, помогает сохранить уникальный репертуар труппы для будущих поколений и сделать его доступным для тех зрителей, у которых нет возможности увидеть знаменитые постановки на сцене.

Фильмы-балеты Эйфмана неоднократно демонстрировались в отечественном федеральном телеэфире и на европейском телеканале Mezzo. Так, в 2019-2020 годах "Братья Карамазовы" шли в рамках проектов TheatreHD и Stage Russia HD в кинотеатрах России, США, Великобритании, Германии, Израиля, Белоруссии, а также показывались онлайн на международных фестивалях в Мексике, Бразилии и Китае. В 2022-2025 годах благодаря продолжению сотрудничества с TheatreHD аудитория более 70 городов России и ближнего зарубежья познакомилась с фильмами "Роден" и "Эффект Пигмалиона".