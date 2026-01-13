Гостями фестиваля "Ледовая Москва" стали свыше 720 тыс. человек

Центральным объектом фестиваля стал ледовый Кремль с каскадом из шести горок

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Более 720 тыс. человек посетили XI фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи", который проходил в Парке Победы на Поклонной горе с 30 декабря 2025 года по 11 января 2026-го, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"За весь период проведения фестиваль стал точкой притяжения для рекордных 724 тыс. гостей, подтвердив свой статус одного из главных зимних событий столицы. География посетителей была невероятно широка: помимо жителей России и стран СНГ, волшебство льда и сказки оценили туристы из Индии, Германии, Кореи, Китая, Турции, Кыргызстана, Италии и многих других государств", - рассказали в пресс-службе.

Центральным объектом фестиваля стал ледовый Кремль с каскадом из шести горок, вокруг которого расположилось множество скульптур и композиций. На их изготовление ушло более 4 тыс. тонн природного льда северных озер, на площадке работали более 100 скульпторов из всех уголков России. В этом году темой фестиваля стала сказка "Буратино", воплощенная в ледяных и песочных скульптурах, театральных постановках, интерактивных зонах и праздничных шествиях. Гости могли пройти весь путь Буратино: от каморки Папы Карло до Поля чудес, встретить Тортилу, Мальвину и Пьеро, а также увидеть отсылки как к культовому советскому фильму, так и к новой экранизации.

На сцене "Ледовой Москвы" проходила развлекательная программа, выступили Авраам Руссо, Гоша Куценко и другие артисты, театрализованное шоу представил театр "Не ИИ". Особенностью фестиваля также стала "Улица Ангела" - масштабное интерактивное пространство по мотивам одноименного фильма режиссера Александра Ковтунца, премьера которого намечена на весну 2026 года. Для желающих работала интерактивная мастерская ледовой скульптуры.

"Традиционно фестиваль стал площадкой добрых дел. Гостями стали ветераны специальной военной операции и их семьи, многодетные семьи и подопечные 30 общественных организаций. Для них были организованы экскурсии и мастер-классы", - подчеркнули в пресс-службе.

Организаторами мероприятия выступают общенациональная программа "В кругу семьи" при поддержке департамента культуры города Москвы и госкорпорации "Ростех". ТАСС - официальный информационный партнер.