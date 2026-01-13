Любимова: федеральные библиотеки в новогодние праздники посетили около 10 тыс. человек

Министр культуры уточнила, что Российскую государственную детскую библиотеку в первые дни января посетили 2,5 тыс. ребят и их родителей

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Около 10 тыс. человек посетили федеральные библиотеки в новогодние праздники, при этом больше всего читателей пришло в Российскую государственную библиотеку в Москве. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

"Около 10 тыс. человек посетили федеральные библиотеки в новогодние праздники. Лидером по посещаемости стала Российская государственная библиотека. В праздничные каникулы "Ленинка" приняла 5 тыс. гостей, а на ее экскурсиях побывало около 2 тыс. человек", - написала глава ведомства.

Любимова уточнила, что Российскую государственную детскую библиотеку в первые дни января посетили 2,5 тыс. ребят и их родителей. "Несмотря на обилие цифрового контента, подрастающее поколение активно приобщается к печатной литературе. Наши библиотеки сегодня - это комфортабельные многофункциональные пространства для интеллектуального и творческого развития читателей самых разных возрастов", - добавила министр.

Она также напомнила, что в рамках нацпроекта "Семья" по всей стране продолжают появляться модельные библиотеки, оснащенные современным оборудованием, которые становятся "настоящими точками притяжения культуры в регионах".