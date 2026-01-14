Машков впервые представил зрителю третью версию своего спектакля "№13"

Ближайшие премьерные показы постановки пройдут 18 и 22 января, 12 и 27 февраля

© Алиса Куликова/ Ольга Свистунова/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Постановку народного артиста РФ Владимира Машкова "ТОТ самый №13" впервые представили зрителю на Основной сцене Московского театра "Современник" в рамках предпремьерного показа, передает корреспондент ТАСС. Для массового зрителя спектакль сыграют 17 января.

"ТОТ самый №13" войдет в репертуар Театра Олега Табакова (ТОТ), однако, пока его Основная сцена закрыта на ремонт, постановку будут играть в "Современнике": Владимир Машков является художественным руководителем обоих театров.

В спектакле заняты народный артист РФ Сергей Угрюмов, актеры Владислав Миллер, Софья Бейман, Александра Крюкова, Диана Булавина, Ксения Утехина, Владислав Наумов, Александр Фисенко, Милана Бру, Арина Долгих, Александр Лимин, Игорь Петров, Алексей Князев, Павел Шевандо. В постановочной команде - сценограф и художник по костюмам Александр Боровский, художник по свету Дамир Исмагилов. За пластику отвечает Леонид Тимцуник, постановщики иллюзионных номеров - Лерий Цителашвили, Михаил Цителашвили.

История спектакля

"ТОТ самый №13" стал третьей театральной интерпретацией Машкова комедии современного британского драматурга Рэя Куни "Out of order" (на русском языке в разных переводах известна как "№13" или "Он, она, окно, покойник"). Впервые пьеса была поставлена Машковым 25 лет назад - в 2001 году на Исторической сцене Московского художественного театра. Тогда в постановке были задействованы в том числе народные артисты РФ Евгений Миронов и Авангард Леонтьев - спектакль шел с аншлагом.

"После первой версии пришла и вторая - "№13D". С другими артистами, где мы пересмотрели материал, с одной стороны, безумный и абсурдный, с другой стороны, очень понятный. Это идеальная комедия положений. И вот сейчас, в год, когда мы отпраздновали юбилей Олега Павловича Табакова (с первой постановки Машковым пьесы Куни в МХТ началась новая история театра под руководством Табакова - прим. ТАСС) - нашего небесного художественного руководителя, мы решили поставить этот спектакль на сцене Театра Олега Табакова", - рассказывал ранее в интервью ТАСС режиссер.

Сюжет и особенности новой версии

Пьеса "Out of order" была написана Куни в начале 1990-х годов и впоследствии отмечена британской театральной премией имени Лоуренса Оливье. "В центре сюжета - помощник британского премьер-министра Ричард Уилли, который уединяется в номере отеля с юной секретаршей своего политического оппонента. Вечер перестает быть томным, когда герои обнаруживают бездыханное тело незнакомца. Попытки разрешить столь неожиданное обстоятельство вовлекают в историю все больше число случайных героев, а каждый следующий шаг еще сильнее запутывает ситуацию. Политический детектив мгновенно превращается в фарс", - очерчивают сюжет пьесы в ТОТ.

Роль Ричарда Уилли исполняет народный артист РФ Сергей Угрюмов. "Ситуация в мире обостряется, - отмечает он в беседе с журналистами. - И стоять в стороне от происходящего, не давать свою точку зрения, было бы неправильным. Поэтому в спектакле мы затрагиваем аспекты, которые касаются всех: и потеря настоящих ориентиров, и отсутствие традиционных ценностей. Это пьеса английская - и, рассматривая их почву, мы пытаемся утвердить свою позицию по многим острым вопросам. Возможно, эта наша позиция консервативна, но она правильная".

Размышляя над вопросами корреспондента агентства, Угрюмов, игравший в каждой версии спектакля, сопоставил все три постановки. "Партитура у нас остается одна и та же, хотя спектакли выходили немного разными: каждый раз открывалось что-то новое, каждая постановка, она живет только здесь и сейчас, она актуальна только для конкретного времени. А потом - заканчивается. Тогда требуется новая версия", - пояснил народный артист.

В беседе с ТАСС прокомментировал модернизацию спектакля и сам режиссер. "Когда в 1990 году английский драматург Рэй Куни писал свою пьесу, телефоны были еще стационарными, а сейчас мы все пользуемся гаджетами. Это отражено в постановке, - говорит он. - Время идет вперед. Мы двигаемся с миром, с современностью. А еще в нашем спектакле все предметы "оживают": столы, стулья, люстры. Это так задумано. Так что зрителей ждет много сюрпризов".

Под занавес

После предпоказа ТАСС обратился за комментарием к театральному критику Вячеславу Сурикову. "Владимир Машков - мастер театральной комедии. В российском театре, как мне кажется, в этом жанре равных ему нет. Его спектакли насыщены остроумными и неожиданными театральными спецэффектами - это еще одно их достоинство. "№13" - безусловный шедевр Машкова. Возможно, пьеса уже не производит такого ошеломляющего эффекта, какой возымела, будучи впервые поставленной в 2001 году, но она по-прежнему в состоянии рассмешить публику - во многом благодаря режиссеру, который смог "перезагрузить" юмор драматурга, "подключив" его к современной реальности", - поделился эксперт.

Как заключил в беседе с корреспондентом агентства режиссер, дата премьеры, 17 января, была выбрана не случайно: в этот день в 1863 году родился Константин Станиславский, ставший первым народным артистом (тогда - СССР). Начиная с 2026 года по инициативе Союза театральных деятелей России, председателем которого выступает Машков, 17 января в России будет отмечаться День артиста. Ближайшие премьерные показы постановки "ТОТ самый №13" пройдут 18 и 22 января, 12 и 27 февраля.

