Театр на Таганке представил спектакль по Островскому

Главную роль в постановке исполнила Ирина Апексимова

МОСКВА, 14 января /ТАСС/. Предпремьерный показ спектакля "Опус 48. Островский" режиссера Александра Карпушина состоялся 13 января на Новой сцене Театра на Таганке, передает корреспондент ТАСС. Постановку представили в день 60-летия исполнительницы главной роли и директора театра заслуженной артистки РФ Ирины Апексимовой, премьера для широкой публики пройдет 31 января.

Кроме директора театра, в постановке занято более 10 артистов: Анатолий Григорьев, Алексей Гришин, Сергей Векслер, Антон Ануров, Игорь Ларин, Галина Володина, Алла Смирдан, Дарья Десницкая, Евгения Стегний, Ксения Мон Сор, Надежда Флерова, а также дочь Апексимовой Дарья Авратинская. "На сцене нужно находиться с теми людьми, которых ты любишь и которым веришь. Партнер - это больше, чем родственник, ведь от него зависит все: и как будешь играть и выглядеть ты, и в конце концов сам спектакль. Поэтому, конечно, моя дочь на сцене - это большая поддержка", - поделилась в беседе с ТАСС директор.

В спектакле нашли отражение разные тексты Александра Островского, за основу же взята его "Бесприданница". Как обращает внимание Карпушин, писатель стал автором 47 пьес - свою работу режиссер называет 48-м опусом Островского и предлагает зрителям современный взгляд на классический сюжет. "Сначала я хотел смешать "Бесприданницу" и "Алые паруса": Паратов (Анатолий Григорьев) уезжает, и Лариса (Ирина Апексимова) всю жизнь его ждет, - признается журналистам Карпушин. - Но по ходу работы все поменялось, от этой идеи мы отказались".

Место действия в постановке соответствует обозначенному в самой пьесе - это провинциальный город на Волге. В Театре на Таганке подчеркивают, что он становится метафорой внутреннего состояния своих обитателей. Здесь и разворачивается трагедия главной героини Ларисы Огудаловой, жизнь которой "застыла в плену иллюзий". "Я хочу разобраться в конфликте беспредельности. Вопрос ведь в том, почему мы не можем начать жить так, как нам бы хотелось? Почему мы все время из себя что-то изображаем? Мы как будто находимся на подмостках, будто это все театр, игра. Сейчас идет репетиция, а вот потом, после, я заживу. Почему не сейчас? И что вообще значит - начать новую жизнь?" - заключил режиссер.

Вместе с режиссером над созданием спектакля "Опус 48. Островский" работали художник Константин Соловьев, художник по свету Игорь Фомин, помощник режиссера - Мира Ардашева.