"Мадам Рубинштейн" покинет репертуар Театра Пушкина

Причиной стала смерть народной артистки РФ Веры Алентовой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спектакль "Мадам Рубинштейн", созданный Московским драматическим театром имени А.С. Пушкина к юбилею народной артистки РФ Веры Алентовой, будет выведен из репертуара в связи с ее смертью. Об этом ТАСС сообщил режиссер постановки и худрук театра заслуженный артист РФ Евгений Писарев.

Премьера спектакля "Мадам Рубинштейн", в основу которого легла одноименная пьеса современного австралийского драматурга Джона Мисто, состоялась в Театре Пушкина в феврале 2022 года: тогда Вере Алентовой исполнилось 80 лет - в постановке Писарева она исполняла главную роль. В течение нескольких лет "Мадам Рубинштейн" шла на Основной сцене театра, собирая полные залы. После смерти актрисы показы спектакля были приостановлены.

"Мадам Рубинштейн", к сожалению, уйдет из нашего репертуара. Спектакль был сделан специально для Веры Валентиновны - к ее 80-летию. Именно она выбрала эту пьесу и была, можно сказать, даже соавтором постановки: очень многие идеи - речь идет и про костюмы, и про [сценические и сюжетные] решения - принадлежат ей. Поэтому, к сожалению, спектакль оставаться в репертуаре Театра Пушкина не может. Никакого ввода (замена артиста - прим. ТАСС) не планируется", - сказал Писарев.

Алентова почувствовала себя плохо 25 декабря 2025 года во время гражданской панихиды по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Ей понадобилась медицинская помощь, актрису госпитализировали. Впоследствии Писарев сообщил ТАСС о том, что Алентова умерла после церемонии прощания. Ей было 83 года. Театру Пушкина артистка посвятила всю свою творческую жизнь, прослужив в нем 60 лет.