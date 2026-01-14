В "Читай-городе" назвали самый популярный подарок на новогодних праздниках

Покупатели сети чаще всего выбирали художественную литературу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Покупатели сети книжных магазинов "Читай-город" в новогодние праздники чаще всего выбирали в подарок художественную литературу - 71%. При этом нон-фикшн издания составили 21% подарков, а детские произведения - лишь 8%, сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"Согласно данным сети, в качестве подарка покупатели чаще всего выбирали художественную литературу - на нее пришлось 71% всех заказов в сервисе. <…> Таким образом, можно утверждать, что данным сервисом пользуются для того, чтобы сделать подарок взрослому человеку. При этом, книги детям предпочитают покупать в розничных магазинах", - говорится в сообщении.

В топ книг, которые приобретали как подарок, вошли произведения: "Я стал отбросом графской семьи. Том 1: роман" Ю Ре Хана, "Перекресток воронов" Анджея Сапковского, "The Book. Как создать цивилизацию заново", "Скорбь сатаны" Марии Корелли, а также "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Клейсона.

Особое место занял японский автор Гэнки Кавамура. Его произведения "Если твоя память исчезнет" и "Человек с миллионом" пользовались особенно высоким спросом в праздничные дни, их покупали вдвое чаще, чем другие бестселлеры из списка "топ".

В категории художественной литературы в список вошли и детективы (Холли Джексон, Мария Корелли, Агата Кристи), а также классические произведения (Джордж Оруэлл, Лоран Гунель). В детской литературе, помимо традиционного "Золотого ключика", популярностью пользовались современные графические романы ("Девочка с лисьим хвостом"), приключенческие истории ("Летний лагерь") и фэнтези ("Коралина"). В нон-фикшн читатели искали вдохновение и практические рекомендации по саморазвитию, финансам и психологии. Лидирующими стали мотивационные бестселлеры ("Кафе на краю земли", "Самый богатый человек в Вавилоне", "Атомные привычки") и работы психологов.