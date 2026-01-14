Директор Долиной назвал причину переноса концерта в Петербурге

По словам Сергея Пудовкина, это связано с изменением в планах гастролей артистки

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Юбилейный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной, запланированный на 25 февраля в Большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, перенесли на 15 ноября из-за изменений в планах гастролей артистки. Об этом ТАСС сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.

"В связи с изменениями гастрольных планов", - сказал он, отвечая на вопрос о причине переноса.

Также 6 марта в Московском международном Доме музыки (ММДМ) должен был состояться концерт артистки. Он назывался "Юбилей на бис" и являлся версией юбилейной программы, с которой выступила 70-летняя артистка в свой день рождения в Государственном Кремлевском дворце 10 сентября 2025 года.

Ранее на официальном сайте ММДМ появилась информация о концерте Долиной 6 марта. Однако на 5 января данные о выступлении певицы исчезли, при попытке найти концерт в поиске на сайте Дома музыки происходит ошибка. Директор певицы Пудовкин от комментариев на счет этой ситуации отказался.

В ММДМ, так же, как и в "Октябрьском", было продано чуть меньше половины билетов. На конец декабря 2025 года более 800 билетов оставались невыкупленными, подводил подсчеты корреспондент ТАСС.