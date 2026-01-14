Умер заслуженный артист РФ Виктор Рухманов

Ему было 95 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов умер в возрасте 95 лет, сообщили в официальном Telegram-канале Московского академического театра сатиры. О дате и месте прощания будет объявлено позже.

"Сегодня ушел из жизни заслуженный артист России участник Великой отечественной войны Виктор Рухманов. Виктор Ильич посвятил свою жизнь сцене, прослужив в Театре сатиры 69 лет. Талант, преданность искусству и невероятная харизма покорили сердца множества зрителей", - говорится в сообщении.

Творческая биография Рухманова славится десятками сценических и киноролей. Среди них пан Изобретатель из "Кабачка 13 стульев", Валентин в "Маленьких комедиях большого дома", Шпекин в постановке "Ревизор", Двойкин в спектакле "Баня". Коллеги из Театра Сатиры вспоминают его не только как выдающегося артиста, но и как "человека невероятной души", который смог сохранить в себе свет, доброту, чуткость и оптимизм, несмотря на тяжелые фронтовые испытания в прошлом.

"Светлая память о Викторе Рухманове навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - сказали в театре.