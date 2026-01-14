"Яндекс афиша": в РФ на новогодних праздниках прошло 735 показов "Щелкунчика"

Больше всего мероприятий по сказке Эрнста Гофмана состоялось 6 января, говорится в исследовании

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 730 показов спектаклей и концертов по мотивам сказки "Щелкунчик" состоялось в период новогодних праздников в России. Об этом сообщили ТАСС в сервисе "Яндекс афиша" по итогам проведенного исследования.

"С 31 декабря по 11 января россияне активно посещали концерты и театры, а также ходили в кино. <…> "Щелкунчик" оказался в центре внимания: в период новогодних праздников в России состоялось 735 мероприятий по сказке Эрнста Гофмана", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, наибольшее количество мероприятий по этому произведению пришлось на 6 января. "В этот день по стране прошло 85 показов", уточняется в сообщении.

По данным исследования, балет и музыкальные постановки "Щелкунчика" традиционно остаются одним из главных символов новогодних и рождественских праздников, привлекая зрителей разных возрастов и подтверждая устойчивый интерес к классическому репертуару.