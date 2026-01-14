Продажи билетов на концерт Долиной 1 марта в "Люстра баре" приостановили

Запланированный на 25 февраля в Большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге концерт также перенесли

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Пелагия Тихонова/ АГН "Москва"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Продажи билетов на сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в московском "Люстра баре", запланированный на 1 марта, приостановили. В этом убедился корреспондент ТАСС, проверив официальный сайт артистки.

Читайте также Выселение Долиной из квартиры. Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы

Ранее в беседе с ТАСС директор Долиной Сергей Пудовкин сообщил об изменениях в гастрольных планах.

Сольный концерт Долиной в "Люстра баре" остается в афише на официальном сайте артистки, однако при попытке купить билеты выдает ошибку. "Продажи временно приостановлены", - говорится в сообщении.

Также из-за изменений в гастрольных планах Долиной юбилейный концерт артистки, запланированный на 25 февраля в Большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, перенесли на 15 ноября. А выступление в Московском международном Доме музыки (ММДМ), которое должно было состояться 6 марта, пропало из афиши на официальном сайте Дома музыки. Директор певицы Пудовкин от комментариев на счет этой ситуации отказался.