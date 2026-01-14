В России объявили конкурс плакатов к 125-летию со дня рождения клоуна Карандаша

К участию приглашаются графические дизайнеры и студенты старше 18 лет

ТВЕРЬ, 14 января. /ТАСС/. Всероссийский конкурс плакатов, посвященный 125-летию со дня рождения артиста советского цирка Михаила Румянцева, более известного под псевдонимом Карандаш, открылся в России, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Старицкий посад".

Конкурс проводит школа дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и организаторы фестиваля клоун- и мим-театров "Карандаш-фест".

"Конкурс посвящен 125-летию со дня рождения Михаила Румянцева, легендарного клоуна Карандаша. Второй "Карандаш-фест" пройдет в августе 2026 года в Старице Тверской области. Работы победителей станут основой рекламной кампании события", - отметили в пресс-службе.

Главный вопрос конкурса - какими были бы афиши у Карандаша, если бы он жил в 2026 году? "Участникам предлагается разработать вертикальный плакат формата А0. В дизайне необходимо использовать актуальный логотип фестиваля, слоган "Для всех детей, которые устали быть взрослыми", а также предусмотреть интеграцию названий четырех потенциальных хедлайнеров (Театр клоунов "Микос", уличный театр "Высокие братья", Тверской театр кукол, театр "Комик-Трест", "Театр имени Которого Нельзя Называть")", - пояснили в пресс-службе.

Конкурс проходит в двух номинациях: "Классический плакат" и "Плакат с использованием ИИ". В каждом треке предусмотрено по три призовых места. "К участию приглашаются графические дизайнеры и студенты старше 18 лет. Прием работ продлится до 15 марта 2026 года, а итоги конкурса будут объявлены 1 апреля 2026 года", - добавили в компании.

Румянцев свою творческую карьеру начал в Старице в 20-х годах ХХ века, создавая плакаты для местного драмтеатра. После уехал в Москву, освоил профессию клоуна, знаменитым стал в Санкт-Петербурге под псевдонимом Карандаш.

"Карандаш-фест" задуман как ежегодная летняя традиция Старицы - города, где началась творческая карьера Румянцева. Первый фестиваль состоялся 2 августа 2025 года и стал заметным культурным событием федерального и международного масштаба. В нем приняли участие артисты театра "Лицедеи", Cirque du Soleil, а также клоун-театры "Микос" и "Комик-Трест" - лауреаты престижных театральных фестивалей в Авиньоне и Эдинбурге. Фестиваль посетили около 10 тыс. зрителей из десятков городов России. Второй фестиваль пройдет уже в трехдневном формате.