Новый директор Третьяковской галереи считает, что ей "досталось прекрасное наследство"

Все планы и цели галереи, возможно, будут обсуждаться через месяц или два, отметила Ольга Галактионова

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Новый директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова уверена, что от предшественницы - Елены Проничевой - ей досталось прекрасное "наследство". Таким мнением она поделилась с ТАСС после своего назначения.

"Все планы и цели галереи, возможно, будем обсуждать через месяц или два. Мне необходимо время для того, чтобы войти в курс дела на новом месте. Я уверена, что мне досталось прекрасное наследство после Елены Владимировны [Проничевой]. Я также очень рада, что Пушкинский музей возглавит Екатерина Владимировна [Проничева]", - сказала она.

Экс-директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова назначена директором Государственной Третьяковской галереи вместо Елены Проничевой. На место главы ГМИИ имени А. С. Пушкина назначена директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем канале в Max.

С 2021 года Галактионова занимала пост генерального директора музейно-выставочного центра "РОСИЗО", пока 17 января 2025 года не стала директором ГМИИ имени А.С.Пушкина вместо Елизаветы Лихачевой, которая проработала в должности менее двух лет. Лихачева возглавила музей в марте 2023 года вместо Марины Лошак, занимавшей должность руководителя с 2013 года.

Галактионова окончила Российскую академию живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова и Российскую академию театрального искусства (ГИТИС), кроме того, является выпускницей второго потока кадровой программы "Высшая школа управления в сфере культуры", реализуемой Минкультуры России. Она руководила крупными проектами в области культуры, выступала организатором различных мероприятий - от выставок до театральных фестивалей.