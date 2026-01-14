Труппа Театра Вахтангова отправится на гастроли в Дубай

Показы спектакля состоятся 17 и 18 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Показы спектакля Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова "Война и мир" по одноименному роману-эпопее Льва Толстого пройдут 17 и 18 января в Дубайском оперном театре (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом в беседе с ТАСС сообщил директор Театра Вахтангова заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.

"В 2024 году состоялись первые международные гастроли "Войны и мира": 12 раз при аншлагах в залах, вмещающих до 2 тыс. зрителей, спектакль был показан в трех городах Китая - в Шанхае, Гуанчжоу, Пекине. В январе 2026 года "Война и мир" отправится в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов - Дубай - на вторые масштабные зарубежные гастроли. 17 и 18 января показы пройдут на сцене Дубайского оперного театра. Мы вылетаем из Москвы утром 15 января" - сказал Крок.

Участие в гастролях примут народные артисты России Людмила Максакова, Ирина Купченко, Марина Есипенко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, заслуженные артисты Росси Андрей Зарецкий, Олег Макаров, а также актеры Ксения Трейстер, Юрий Поляк, Денис Самойлов, Полина Чернышова, Мария Бердинских, Анна Антонова, Ирина Смирнова, Ася Домская, Анастасия Жданова, Ирина Дымченко, Мария Шастина, Александра Стрельцина, Владимир Логвинов, Юрий Цокуров, Николай Романовский, Артем Пархоменко.

Назвав постановку грандиозным спектаклем, собеседник агентства напомнил, что премьера "Войны и мира" была приурочена к 100-летию Театра Вахтангова: она состоялась 8 ноября 2021 года. За прошедшие четыре года спектакль показали в Барнауле, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Тюмени, Уфе, Челябинске, Ярославле и Ясной Поляне.

"В постановке события наполеоновских войн, размышления о состоянии общества - фон для главной истории, для "мысли семейной", как писал Лев Николаевич Толстой. На первый план выходят семьи: Ростовы, Болконские, Курагины, Друбецкие. Любовь, верность, измена, предательство, обман, прощение, отчаянье и возрождение, поиск истины и счастья, благородство, гибель и рождение новой жизни, взросление и умирание, смена поколений и воззрений - все это вмещает сценическое действие", - сказал в заключение директор.