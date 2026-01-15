Егор Кончаловский хотел бы снять фильм о Великой Отечественной войне

С возрастом и с обретением знаний в истории она совсем иначе воспринимается, сообщил режиссер

Редакция сайта ТАСС

Режиссер Егор Кончаловский © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Егор Кончаловский, которому 15 января исполнилось 60 лет, выразил желание снять художественный фильм о событиях Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Я бы очень хотел снять фильм о Великой Отечественной войне, потому что с возрастом и с обретением знаний в истории она совсем иначе воспринимается, чем в моей советской молодости", - сказал Кончаловский.

По его словам, события ВОВ представляются ему сегодня "столь же героическими, но более глубокими и многогранными", что, по мнению режиссера, открывает возможности для нового художественного осмысления этой темы.

Егор Кончаловский родился 15 января 1966 года в Москве в семье кинорежиссера Андрея Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой. Учился в Великобритании, работал ассистентом режиссера на фильмах своего отца. В 1990-е годы активно занимался рекламой. Известность Кончаловскому принес снятый им в качестве режиссера в 2002 году фильм "Антикиллер" с Гошей Куценко в главной роли. Картина стала одним из первых высококачественных боевиков современной российской киноиндустрии. В 2003 году на экраны вышло продолжение "Антикиллера". Также Кончаловский в качестве режиссера снял фильмы "Консервы" с Маратом Башаровым, "Побег" с Евгением Мироновым в главной роли, "Авиатор" по одноименному роману Евгения Водолазкина и другие картины.