Кончаловский связал рост семейного кино в прокате с поиском "безрисковых зон"

По словам режиссера, в военное время к выбору темы нужно относиться вдумчиво

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Рост доли семейного кино в российском прокате обусловлен стремлением кинопроизводителей работать в наиболее безопасных с коммерческой и содержательной точки зрения жанрах, считает режиссер и продюсер Егор Кончаловский, которому 15 января исполнилось 60 лет. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

"Дело в том, что сейчас, как мы видим, в кинотеатрах есть безрисковые зоны - сказки, где коммерчески меньше рискуешь, в целом доброе кино, которое ругать сложнее, чем недоброе", - отметил Кончаловский. Режиссер подчеркнул, что именно кинопроизводители во многом формируют репертуар проката, ориентируясь на максимально коммерчески выгодные и безопасные, "безрисковые" проекты.

Говоря о выборе тем для кинокартин в текущих условиях, Кончаловский отметил, что это требует особого подхода. "В военное время, а у нас военное время, к выбору темы нужно относиться вдумчиво", - добавил режиссер.

Егор Кончаловский родился 15 января 1966 года в Москве в семье кинорежиссера Андрея Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой. Учился в Великобритании, работал ассистентом режиссера на фильмах своего отца. В 1990-е годы активно занимался рекламой. Известность Кончаловскому принес снятый им в качестве режиссера в 2002 году фильм "Антикиллер" с Гошей Куценко в главной роли. Картина стала одним из первых высококачественных боевиков современной российской киноиндустрии. В 2003 году на экраны вышло продолжение "Антикиллера". Также Кончаловский в качестве режиссера снял фильмы "Консервы" с Маратом Башаровым, "Побег" с Евгением Мироновым в главной роли, "Авиатор" по одноименному роману Евгения Водолазкина и другие картины.