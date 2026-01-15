В Москве начали прием заявок на молодежную премию в сфере культуры и искусства

Прием заявок продлится с 15 января по 15 февраля

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Прием заявок на премию в сфере культуры и искусства для одаренной молодежи стартовал в Москве, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году конкурс проходит по 34 номинациям - от музыкального и изобразительного искусства до театра и хореографии. Всего будет вручено 103 премии, включая Гран-при в размере 150 тыс. рублей. С этого года подать заявку могут учащиеся всех московских образовательных организаций в сфере культуры и искусства - в том числе федеральных и частных", - написал мэр.

Он отметил, что с 2015 года конкурс стал одним из значимых в системе творческого образования столицы и помог раскрыться сотням юных артистов.

Как отмечается в видеоматериале к сообщению, прием заявок продлится с 15 января по 15 февраля. К участию приглашаются учащиеся учебных заведений Москвы, имеющих лицензию на предоставление творческого образования.