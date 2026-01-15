Алису Бирюкову назначили и.о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Она занимала должность заместителя директора музея с 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Исполняющим обязанности директора Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника назначена Алиса Бирюкова, которая занимала должность заместителя директора музея с 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Экс-директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева 14 января 2026 года была назначена руководителем Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

"Исполняющим обязанности директора Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника назначена заместитель директора музея Алиса Бирюкова", - говорится в сообщении.

Алиса Бирюкова с 2014 года занимала должность замдиректора департамента культуры Владимирской области. Возглавила его в 2018 году. В августе 2022 года Бирюкова перешла на пост директора музея-заповедника "Горки Ленинские" в Московской области.