В госреестр намерены включить объекты культурного наследия мемориала "Дулаг-142"

Мемориальный комплекс жертв-узников фашистского концентрационного лагеря является единственным в России выявленным нацистским концлагерем

БРЯНСК, 15 января. /ТАСС/. Объекты культурного наследия мемориального комплекса жертв узников фашистского концлагеря с массовыми захоронениями мирных граждан и военнопленных в Брянске "Дулаг-142" планируют включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Включить выявленные объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации в составе объекта культурного наследия федерального значения "Дулаг-142 - мемориальный комплекс жертв узников фашистского концентрационного лагеря с массовыми захоронениями мирных граждан и военнопленных в городе Брянске", - говорится в тексте проекта нормативного правового акта.

Как указано в социальных сетях мемориального комплекса, фашистский концлагерь "Дулаг-142" является единственным в России выявленным нацистским концлагерем, где сохранились строения, используемые как атрибуты нацистских концлагерей, такие как бараки, карцер, лазарет, общежития для немецких солдат и офицеров, конюшни, а также элементы планировочной структуры, места массовых захоронений узников. Ранее в ходе историко-культурных исследований было выявлено 22 объекта культурного наследия, относящихся к сооружениям периода функционирования концлагеря с 1941 по 1943 годы и обеспечивавших его работу в зависимости от зоны расположения.