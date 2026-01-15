Съемки фильма "Битва моторов" с Янковским и Борисовым закончились

Режиссер картины Илья Маланин отметил, что создателям проекта "удалось собрать потрясающий актерский состав"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Съемки фильма "Битва моторов" с Иваном Янковским и Юрой Борисовым в главных ролях завершились. Об этом ТАСС сообщили создатели картины - кинокомпания "Централ Партнершип" (входит в состав "Газпром-Медиа Холдинга") и компания "Кинослово".

"Съемки картины подошли к концу, и это был по-настоящему невероятный и захватывающий этап нашего пути. Все сложилось наилучшим образом: нам удалось собрать потрясающий актерский состав, поработать в самых живописных локациях и запечатлеть в кадре красивейшие ретроавтомобили - подлинные, а также те, что мы воссоздали специально для фильма. С нетерпением ждем момента, когда картина "примчится" в кинотеатры, и ее смогут оценить зрители", - прокомментировал окончание съемок режиссер фильма Илья Маланин.

Приключенческий фильм "Битва моторов" выйдет в прокат 8 октября.