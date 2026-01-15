На концерты Долиной в Брянске и Обнинске распродали не более 15-20% билетов

Представители концертных площадок сообщили, что выступления артистки пока не отменены

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Константин Андреев/ ТАСС

КАЛУГА, 15 января. /ТАСС/. Не более 15-20% билетов продано на концерты певицы Ларисы Долиной, которые должны пройти в Обнинске и Брянске 8 и 9 марта. Это следует из данных сайтов продажи билетов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в городском дворце культуры в Обнинске, где концерт запланирован на 8 марта, из 595 мест в зале выкуплено около 20%, в Брянске выступление певицы ожидается 9 марта, там выкуплено около 15% из 807 мест.

Представители концертных площадок сообщили ТАСС, что выступления артистки пока не отменены. "В данной ситуации отмены нет. Пока по плану концерт состоится, никаких отмен не предусмотрено", - сказали в городском дворце культуры Обнинска.

"Билеты распродаются, отмены концерта не было", - также отметили во Дворце культуры БМЗ в Брянске.