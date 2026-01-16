Статья

Уже не секретный агент. Кто станет новым Джеймсом Бондом и какая судьба ждет франшизу?

В начале января этого года зарубежные СМИ сообщили, что наконец стал известен актер, который будет играть Джеймса Бонда. Хоть подтверждения от представителей еще не последовало, но вероятность того, что эти слухи правдивы, крайне велика. Рассказываем, как складывается судьба франшизы про суперагента после завершения истории с Дэниелом Крейгом и чего ожидать от новой части

Джеймс Бонд и склоки вокруг

К прошлому Джеймсу Бонду у поклонников поначалу было много вопросов: к актерской игре Дэниела Крейга, к его "недостаточной мужественности". Даже к цвету волос. Все-таки "по классике" спецагент — брюнет, а не блондин, как Крейг. Но со временем зрители привыкли, и Дэниел стал самым кассовым Бондом, сыграв в пяти фильмах франшизы, — картины с ним собрали суммарно почти $3 млрд в прокате. В последней части серии, снятой в 2021 году Кэри Фукунагой, герой погиб, тем самым поставив точку в этой истории агента 007.

Крест на франшизе никто, конечно, ставить не собирался, но и ловкого Джеймса Бонда сложности не обошли стороной. В 2022 году американская компания-гигант Amazon купила студию Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), экранизировавшую книги о спецагенте. При этом полностью влиять на производство новых картин она не могла и после этого слияния — права на фильмы о 007 принадлежали продюсеру EON Productions Барбаре Брокколи. Они достались ей от отца, который еще в 1961 году выкупил их у автора романов об агенте Яна Флеминга.

Компания очень хотела, чтобы с Бондом выходило как можно больше контента, сделав из франшизы "конвейер". В 2023 году Брокколи публично называла Amazon "идиотами", а сам владелец Amazon Джефф Безос, как писали источники, просто сказал подчиненным: "Неважно, сколько стоит, — избавьтесь от нее". Только к 2025-му Amazon полностью завладел нужными правами, заплатив Барбаре и EON Productions $1 млрд.

При этом нельзя со стопроцентной уверенностью говорить, что Безос видит во франшизе "дойную корову". Как сообщают источники, для Джеффа история спецагента очень личная. "Он принимает непосредственное участие во всех аспектах развития проекта о Бонде. Джефф знает, какое важное место Бонд занимает в сердцах людей. Кого бы ни выбрали на роль, выбор должен быть идеальным", — писали зарубежные СМИ.

В апреле этого же года новые продюсеры франшизы Эми Паскаль и Дэвид Хейман объявили, что началась разработка нового фильма про Бонда. А в июне утвердили режиссера — им стал канадский постановщик Дени Вильнёв. Он начинал с камерных авторских картин и, обратившись к фантастической тематике, стал снимать дорогие интеллектуальные блокбастеры. В его послужном списке "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049" и "Дюна". Постепенно приближаясь к статусу "нового Кристофера Нолана", режиссер получил одну из самых весомых франшиз в истории кино. Медитативность и "громоздкость" стиля Вильнёва может смущать, но на другой чаше весов — умение режиссера создать красивое и осмысленное кинополотно, что тоже немаловажно для современных фильмов о Джеймсе Бонде.

"Самый худший секрет" или "самый лучший Бонд"?

Постановщик, несомненно, важен, но зритель ждет, кто станет новым лицом франшизы на следующие несколько лет. Продюсеры искали британских актеров до 30–35 лет, и в списке было множество известных лиц. Например, рассматривались бывший Супермен и Ведьмак Генри Кавилл, нынешний Человек-паук Том Холланд. Был даже неожиданный вариант с Идрисом Эльбой.

После окончания съемок третьей "Дюны" в ноябре Вильнёв начал поиск актера на главную роль. И есть вероятность, что уже закончил. В начале января британское СМИ Daily Mail опубликовало статью, в которой сообщается, что новым Бондом станет Каллум Тернер. Запомниться массовому зрителю актер мог по роли мага Тесеуса Саламандера в серии-приквеле "Гарри Поттера" — "Фантастические твари".

Сам Тернер не особо скрывал свой новый статус. "Он рассказывает всем подряд. Каллум — новый Бонд, это подтверждено. Все в его окружении говорят об этом. Это самый плохой секрет", — сообщил источник изданию. Кроме того, в подтверждение сообщения еще месяцем ранее котировки букмекеров на то, что Каллум станет новым агентом 007, резко выросли. Теперь у этого есть более весомое подтверждение.

Также по мнению источника Daily Mail, Тернер станет подходящим выбором на роль агента, ведь "у него есть внешность и утонченность для роли Бонда, и он доказал свой актерский талант". Ему 35 лет, да и сам актер — узнаваемый (в особенности для британского зрителя), но суперзвездным статусом не обладающий — отлично подходит для нового образа, с которым продюсеры будут работать на протяжении нескольких лет.

Если сведения о новом исполнителе действительно правдивы, появляется вероятность, что не придется искать исполнителя для заглавной песни нового фильма. Тернер с 2024 года встречается с популярной поп-певицей Дуа Липой. "Она говорила, что хотела бы записать заглавную песню к фильму о Бонде", — сообщил источник изданию. Такой выбор не стал бы неожиданностью, ведь к последней части с Крейгом титульную композицию исполнила Билли Айлиш. Чем Дуа Липа хуже?

Даниил Хмелевской