Умер театральный критик Олег Пивоваров

Заслуженный деятель искусств России возглавлял журнал "Театральная жизнь", а также избирался секретарем Союза театральных деятелей
15:59

Олег Пивоваров

© Официальный Telegram-канал Союза театральных деятелей России

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств России театральный критик Олег Пивоваров умер. Об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков в официальном Telegram-канале СТД.

"С прискорбием узнал о смерти заслуженного деятеля искусств России, лауреата Премии Москвы в области литературы и искусства, кандидата искусствоведения, известного театрального критика Олега Ивановича Пивоварова", - говорится в сообщении.

По словам Машкова, вся жизнь Пивоварова была посвящена театру. Он возглавлял журнал "Театральная жизнь", а также неоднократно избирался секретарем Союза театральных деятелей.

Машков выразил соболезнования родным, близким и коллегам критика. 

