В ГИТИСе состоится вечер памяти режиссера и педагога Григория Спектора

Он ушел из жизни 17 февраля 2025 года

Редакция сайта ТАСС

Григорий Спектор © Михаил Строков/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Памятный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, педагога Российского института театрального искусства (ГИТИС), режиссера Григория Спектора пройдет 19 января в Учебном театре ГИТИСа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

Григорий Спектор ушел из жизни 17 февраля 2025 года.

"Его творчество сочетало глубокое знание драматургии, сценического языка и музыкального театра, а ученики Григория Спектора продолжают его традиции в современных постановках", - вспоминают мастера в театре.

Гостей ждут музыкальные произведения, посвященные этапам его творческого пути. Кроме того, фрагменты мемуаров мастера будут сопровождаться воспоминаниями друзей, соратников и учеников, раскрывая различные аспекты жизни и творчества режиссера. В фойе Учебного театра также пройдет выставка памяти Спектора.

Проект реализуется при поддержке мастерской народного артиста России Дмитрия Бертмана. Студенты-режиссеры этой мастерской являются последними учениками Григория Владимировича. Режиссером-педагогом вечера выступает заслуженный работник культуры России Галина Тимакова.

Из биографии

Спектор родился в Тбилиси, учился в музыкальной школе, посещал драматическую студию и занятия Георгия Товстоногова. Во время Великой Отечественной войны выступал в госпиталях перед ранеными бойцами, затем продолжил работу в ансамбле погранвойск. После войны он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа в мастерскую Марии Кнебель, работал в музыкальном театре, сотрудничал с Борисом Покровским. Спектор помогал ему в постановке спектакля Шостаковича "Нос", а после смерти наставника восстановил на сцене Камерного музыкального театра спектакль Покровского - "Похождения повесы" Стравинского. Он поставил более сотни оперных и драматических спектаклей, писал либретто и пьесы.